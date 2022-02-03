Сигнал, який не хотіли надсилати: у Байдена відмовилися від колишньої оцінки загрози РФ

США досі вважають, що Путін поки що не прийняв рішення нападати на Україну, сказала Псакі

Джен Псакі (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що США більше не називатимуть можливе нове вторгнення Росії в Україну "неминучим". За її словами, це слово послужило ненавмисним сигналом.

Про це Псакі заявила під час брифінгу.

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"Я використала його одного разу. Я думаю, що й інші використовували його одного разу. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, а саме: ніби ми знали, що президент Путін прийняв рішення", – заявила Псакі.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що інформаційне нагнітання навколо потенційного вторгнення РФ в Україну є частиною внутрішньої політики США, Великої Британії та інших країн Заходу.

Загроза вторгнення РФ в Україну