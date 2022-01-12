ЗМІ дізналися, що входить до "таємного" пакету допомоги Україні від США

Київ "на найвищому рівні" поінформували про майбутню допомогу ще минулого місяця, повідомляє Politico

Президент США Джо Байден Фото: колаж "Сьогодні"

Влада США має намір надати Україні радіолокаційну систему та обладнання для кораблів. Постачання здійснюватимуться в рамках допомоги у розмірі 200 млн доларів.

Про це повідомляє Politico.

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У матеріалі наголошується, що цю інформацію підтвердили джерела з числа офіційних осіб США і радник президента України Володимира Зеленського.

"Пакет безпеки дозволив постачання більшої частини того ж оборонного обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, захищені радіостанції, Медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання", – йдеться в повідомленні.

Втім, декілька співробітників Конгресу США заявили виданню, що не знали про рішення надати Києву додаткову підтримку і вперше почули про нього під час нещодавнього таємного брифінгу.

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Тим часом радник президента України Володимира Зеленського на умовах анонімності розповів, що Київ "на найвищому рівні" проінформували про майбутню допомогу ще минулого місяця.

"З огляду на те, що розвідка США послідовно припускає, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення, використовуючи всю свою військову міць, ця допомога дозволила б Україні завдати додаткових збитків Росії, але істотно не змінила б результату", – вказав український посадовець.

За даними видання, жодна зброя із 200-мільйонного пакета допомоги ще не надійшла до України і терміни перших поставок наразі невідомі.

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У Politico вказують, що Байден не вперше використовує свої повноваження щодо списання коштів. Так, у серпні незадовго до зустрічі із Зеленським він зобов'язав США надати Києву військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів. Частина цього траншу, зокрема стрілецька зброя та боєприпаси, прибула до України минулого місяця.

Нагадаємо, що вперше інформація про схвалення США додаткової оборонної підтримки для України в розмірі 200 мільйонів доларів з'явилася на сайті CNN.

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