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SpaceX виграла контракт NASA з доставки астронавтів на Місяць

17 квітня, 02:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Компанія Ілона Маска отримала контракт на 2,9 млн доларів, обігнавши найбільші корпорації

Американська компанія Ілона Маска SpaceX виграла контракт для створення космічного корабля, який вперше після місії "Аполлон" в 1972 році, доставить людей на Місяць.

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Про це йдеться в офіційній заяві NASA .

Компанія Маска отримала контракт на 2,9 млн доларів, випередивши такі великі корпорації, як Blue Origin Джеффа Безоса, яка співпрацює з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Darper і оборонний підрядник Dynetics.

Раніше передбачалося, що NASA вибере саме ці дві компанії.

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Нагадаємо, в березні NASA завершило випробування ракети, яка повинна доставити людей на Місяць до 2024 року в рамках місії "Артеміда".

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У жовтні 2020 року космічне агентство NASA підписало з сімома країнами угоду за програмою про освоєння Місяця "Артеміда".

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