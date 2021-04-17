SpaceX виграла контракт NASA з доставки астронавтів на Місяць

Американська компанія Ілона Маска SpaceX виграла контракт для створення космічного корабля, який вперше після місії "Аполлон" в 1972 році, доставить людей на Місяць.

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Про це йдеться в офіційній заяві NASA .

Компанія Маска отримала контракт на 2,9 млн доларів, випередивши такі великі корпорації, як Blue Origin Джеффа Безоса, яка співпрацює з Lockheed Martin, Northrop Grumman і Darper і оборонний підрядник Dynetics.

Раніше передбачалося, що NASA вибере саме ці дві компанії.

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Нагадаємо, в березні NASA завершило випробування ракети, яка повинна доставити людей на Місяць до 2024 року в рамках місії "Артеміда".

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У жовтні 2020 року космічне агентство NASA підписало з сімома країнами угоду за програмою про освоєння Місяця "Артеміда".

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