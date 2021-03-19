Русский
$ 27,68
32,98
  1. Світові новини
  2. США

NASA успішно завершило випробування ракети, яка доставить людей на Місяць (фото, відео)

19 березня, 05:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Управління провело успішне випробування двигунів ракети

Американське космічне агентство NASA завершило випробування ракети, яка повинна доставити людей на Місяць до 2024 року в рамках місії "Артеміда".

Реклама

Про це йдеться на сайті NASA.

Під час випробування NASA змоделювали запуск двигунів основного ступеня ракети Space Launch System (SLS) закріпленої в вишці космічного центру імені Джона Стенніса в штаті Міссісіпі.

"Сьогодні великий день для NASA, Стенніса і нашої національної програми дослідження космосу. Це останнє випробування в серії Green Run є важливою віхою для повернення цієї країни на Місяць і можливої місії на Марс", – сказав директор центру імені Джона Стенніса Річард Гілбрех.

Реклама

В тренді
У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca

До речі, NASA розраховує, що першій жінці вдасться досягти Місяця протягом найближчих десяти років.

Також нагадаємо, в жовтні 2020 року космічне агентство NASA підписало з сімома країнами угоду за програмою про освоєння Місяця "Артеміда" (Artemis).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

NASA ракета Місяць
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Байден назвав Путіна вбивцею: як відреагували у Росії
Байден назвав Путіна вбивцею: як відреагували у РосіїСША
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чомуЄвросоюз
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав посла
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав послаСША
BioNTech і Pfizer готові в наступному році виготовити три мільярди доз вакцини
BioNTech і Pfizer готові в наступному році виготовити три мільярди доз вакциниСША
Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбувається
Вакцину Moderna вперше ввели дітям: що відбуваєтьсяСША
"Рано святкувати": головний інфекціоніст США попередив про нову хвилю COVID-19США

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти