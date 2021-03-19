NASA успішно завершило випробування ракети, яка доставить людей на Місяць (фото, відео)

Американське космічне агентство NASA завершило випробування ракети, яка повинна доставити людей на Місяць до 2024 року в рамках місії "Артеміда".

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Про це йдеться на сайті NASA.

Під час випробування NASA змоделювали запуск двигунів основного ступеня ракети Space Launch System (SLS) закріпленої в вишці космічного центру імені Джона Стенніса в штаті Міссісіпі.

"Сьогодні великий день для NASA, Стенніса і нашої національної програми дослідження космосу. Це останнє випробування в серії Green Run є важливою віхою для повернення цієї країни на Місяць і можливої місії на Марс", – сказав директор центру імені Джона Стенніса Річард Гілбрех.

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До речі, NASA розраховує, що першій жінці вдасться досягти Місяця протягом найближчих десяти років.

Також нагадаємо, в жовтні 2020 року космічне агентство NASA підписало з сімома країнами угоду за програмою про освоєння Місяця "Артеміда" (Artemis).

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