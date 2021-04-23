Другий в історії. SpaceX повторила запуск астронавтів на МКС (відео)

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX запустила до Міжнародної космічної станції корабель Crew Dragon Endeavour.
Про це 23 квітня повідомили в NASA.
Космоліт стартував з космічного центру ім. Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида о 12:49 за київським часом.
На борту космічного корабля знаходяться чотири астронавта:
- командир екіпажу Шейн Кімброу (НАСА);
- пілот Меган Макартур (НАСА);
- Акіхіко Хосіде (Японське агентство аерокосмічних досліджень, JAXA);
- Тома Песке (Європейське космічне агентство, ESA).
На орбіті вони проведуть близько шести місяців.
Фото: NASA
Даний запуск став другим в історії пілотованим комерційним запуском до МКС і першим, в якому взяли представники двох інших космічних програм.
Під час польоту перший ступінь ракети-носія Falcon 9 відокремилася від корабля Crew Dragon і приземлилася на водну платформу SpaceX в Атлантичному океані.
Стиковка з МКС очікується 24 квітня о 12:10 за київським часом. Вони пристикуються до шлюзу, від якого раніше відстикувався корабель Crew Dragon Resilience.
Нагадаємо, що перший пробний Crew Dragon був запущений 30 травня минулого року, а вже "офіційно" NASA і SpaceX доставили чотирьох астронавтів на МКС в листопаді.
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