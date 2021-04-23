Другий в історії. SpaceX повторила запуск астронавтів на МКС (відео)

Цього разу на кораблі Crew Dragon на орбіту доставлять двох американських, японського та французького астронавтів, вони проведуть на МКС півроку

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX запустила до Міжнародної космічної станції корабель Crew Dragon Endeavour.

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Про це 23 квітня повідомили в NASA.

Космоліт стартував з космічного центру ім. Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида о 12:49 за київським часом.

На борту космічного корабля знаходяться чотири астронавта:

командир екіпажу Шейн Кімброу (НАСА);

пілот Меган Макартур (НАСА);

Акіхіко Хосіде (Японське агентство аерокосмічних досліджень, JAXA);

Тома Песке (Європейське космічне агентство, ESA).

На орбіті вони проведуть близько шести місяців.

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Даний запуск став другим в історії пілотованим комерційним запуском до МКС і першим, в якому взяли представники двох інших космічних програм.

Під час польоту перший ступінь ракети-носія Falcon 9 відокремилася від корабля Crew Dragon і приземлилася на водну платформу SpaceX в Атлантичному океані.

Стиковка з МКС очікується 24 квітня о 12:10 за київським часом. Вони пристикуються до шлюзу, від якого раніше відстикувався корабель Crew Dragon Resilience.

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Нагадаємо, що перший пробний Crew Dragon був запущений 30 травня минулого року, а вже "офіційно" NASA і SpaceX доставили чотирьох астронавтів на МКС в листопаді.

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