SpaceX запустить на Місяць модуль компанії українського бізнесмена

Firefly Aerospace отримала замовлення NASA в лютому 2021 року і з тих пір добре просунулася в створенні місячного модуля Blue Ghost

Посадковий аппарат Blue Ghost. Фото: Firefly Aerospace

Компанія Ілона Маска SpaceX у 2023 році відправить на Місяць модуль Blue Ghost, що належить компанії українського бізнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace, у рамках космічної програми NASA "Артеміда".

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Про укладення контракту повідомили у Firefly Aerospace Inc.

"Blue Ghost доставить 10 наукових приладів для місії NASA на замовлення комерційної Lunar Payload Services, крім інших комерційних вантажів", – йдеться в повідомленні.

Старший віце-президент Firefly з космічних кораблів Ши Феррінг заявив, що в компанії дуже раді, що їхній модуль вирушить до Місяця саме на ракеті-носії Falcon 9.

"Це дуже важлива місія, над якою працюють найкращі інженери і відомі компанії у сфері космосу. Така кооперація має велике значення для подальшого розвитку всього людства" , – розповів Hromadske основний інвестор Firefly Aerospace Максим Поляков.

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У лютому 2021 року Firefly отримала замовлення NASA і з тих пір швидко просунулася в програмі Blue Ghost. У SpaceX заявили, що для них велика честь, що Firefly обрала саме Falcon 9 для запуску.

"Місія Blue Ghost доставить корисний вантаж для NASA, що сприятиме науковим дослідженням і розвитку сталої присутності на Місяці в рамках програми "Артеміда", – заявив своєю чергою віце-президент SpaceX із комерційних продажів Том Очінеро.

Модуль Blue Ghost здійснить посадку в Морі Кріз на видимій стороні Місяця. За 14 днів він доставить вантаж на орбіту Місяця і на поверхню супутника.

Ми також писали, що Державне космічне агентство України заплатить компанії SpaceX 1,99 млн доларів за запуск українського супутника "Січ 2-30 (2-1)".