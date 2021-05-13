США будуть захищати себе і союзників від дій Росії – Блінкен

Держсекретар США провів телефонні переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, ще раз підкресливши жорстку позицію Байдена

Ентоні Блінкен. Фото: Alex Edelman/REUTERS

Глава Держдепу Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив про рішучість президента Джо Байдена захищати американських громадян та інтереси США і їхніх союзників від зловмисних дій Росії.

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Про це він повідомив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час телефонної розмови, передає прес-служба Держдепу.

"Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США та твердо захищати інтереси США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам", – йдеться в повідомленні.

Блінкен також закликав Росію звільнити американських громадян Пола Вілана і Тревора Ріда, яких Москва утримує в ув'язненні.

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Також Лавров і Блінкен обговорили підготовку міністерської зустрічі Арктичної ради, призначену на наступний тиждень і ситуацію навколо КНДР.

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Нагадаємо, напередодні в Держдепі заявили, що Росія тільки частково відвела війська від кордонів України, там залишається ще занадто велика концентрація сил, тому напруженість досі вкрай висока, що викликає занепокоєння у Сполучених Штатів.