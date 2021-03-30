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США хочуть пожвавити стратегічне партнерство з Україною

30 березня, 03:35

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Байдена заявили про підтримку Зеленського в боротьбі з корупцією та реформах

В Адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена розраховують на активізацію стратегічного партнерства з Україною і підтримують боротьбу з корупцією і реалізацію реформ, які б гарантували безпеку і процвітання народу України.

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Про це радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час телефонної розмови з головою ОП Андрієм Єрмаком, повідомили в Білому домі.

"Він повідомив про намір адміністрації Байдена пожвавити наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського з боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, які забезпечать справедливість, безпеку і процвітання народу України", – йдеться в повідомленні.

Салліван також підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України на тлі війни на Донбасі.

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Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що Андрій Єрмак обговорив з радником Байдена реформи, протистояння дезінформації і мирне врегулювання на Донбасі.

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Ми також повідомляли, що в Адміністрації президента США Джо Байдена чекають від української влади певних результатів, щоб майбутня телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським була підкріплена діями.

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США корупція Білий дім реформи Джо Байден Андрей Ермак Офіс президента
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