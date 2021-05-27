США остаточно відмовилися від Договору з відкритого неба з Росією

Тепер між країнами залишається тільки один великий договір про контроль над озброєннями – про СНО, який Байден продовжив відразу після приходу до влади

Джо Байден і Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Адміністрація президента Джо Байдена 27 травня офіційно повідомила російську владу, що Сполучені Штати не повернуться до Договору з відкритого неба (ДВН) з Росією. Раніше Білий дім організував перевірку можливості відновлення угоди.

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Про це повідомило Аssociated Press з посиланням на офіційні джерела.

"У четвер адміністрація Байдена поінформувала Росію, що вона не приєднається до ключового пакту про контроль над озброєннями, навіть незважаючи на підготовку до зустрічі президентів на найвищому рівні наступного місяця", – пише видання.

Офіційні особи США на умовах анонімності розповіли, що заступник держсекретаря Венді Шерман повідомила заступнику міністра закордонних справ РФ Сергію Рябкову, що Білий дім після перевірки вирішив не вступати повторно в Договір з відкритого неба, який дозволяв спостережні польоти над військовими об'єктами в обох країнах, але від якого відмовився колишній президент Дональд Трамп.

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Тепер, зазначає видання, між США і Росією залишається тільки один великий договір про контроль над зброєю між ядерними державами – про стратегічні наступальні озброєння, який Байден продовжив відразу після приходу до влади.

Тим часом в Міністерстві закордонних справ Росії російським ЗМІ підтвердили, що Вашингтон повідомив Москві, що Сполучені Штати не повернуться до Договору з відкритого неба.

Договір з відкритого неба, зокрема, регламентував проведення польотів і містив вимоги до літаків, обмеження за складом і технічними параметрами апаратури спостереження.

Нагадаємо, 22 листопада 2020 року, через шість місяців після відповідного повідомлення, Сполучені Штати вийшли з Договору з відкритого неба. Після виходу США з ДВН Росія теж вирішила його покинути.