США оголосили нагороду в 250 тис. доларів за "кухаря Путіна"

Федеральне бюро розслідувань США оголосило нагороду за інформацію, яка призведе до арешту російського олігарха Євгена Пригожина, відомого як "кухар Путіна".

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Відповідне оголошення було опубліковано на сайті ФБР.

"Пригожин розмовляє російською і пов'язаний з Росією, Індонезією, Катаром та Естонією", – йдеться в документі.

Олігарха звинувачують в спробі перешкодити роботі Федеральної виборчої комісії США, а також Міністерства юстиції та Державного департаменту.

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Його називають "головним спонсором" російського Агентства інтернет-досліджень, співробітники якого поширювали дезінформацію як мінімум з початку 2014 року по 16 лютого 2018 року (зокрема аби вплинути на результат президентських виборів в 2016 році).

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Крім того, в ФБР вважають, що Пригожин особисто контролював і схвалював операції "фабрики тролів" з політичного втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах, зокрема купівлю сервера в США, створення сотень фейкових сторінок в соцмережах і використання викрадених особистих даних американських громадян.

У бюро також нагадують, що окружний суд США ще в 2018 році видав ордер на арешт Євгена Пригожина. У зв'язку з цим на нього також були накладені санкції.

А через зв'язки Пригожина з ПВК "Вагнера" він потрапив і під санкції в ЄС, який заборонив йому в'їжджати і заморозив активи.

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Більше про нові санкції Євросоюзу проти Росії дивіться у відеосюжеті:

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