США оголосили нагороду в 250 тис. доларів за "кухаря Путіна"

Федеральне бюро розслідувань США оголосило нагороду за інформацію, яка призведе до арешту російського олігарха Євгена Пригожина, відомого як "кухар Путіна".
Відповідне оголошення було опубліковано на сайті ФБР.
"Пригожин розмовляє російською і пов'язаний з Росією, Індонезією, Катаром та Естонією", – йдеться в документі.
Олігарха звинувачують в спробі перешкодити роботі Федеральної виборчої комісії США, а також Міністерства юстиції та Державного департаменту.
Його називають "головним спонсором" російського Агентства інтернет-досліджень, співробітники якого поширювали дезінформацію як мінімум з початку 2014 року по 16 лютого 2018 року (зокрема аби вплинути на результат президентських виборів в 2016 році).
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Крім того, в ФБР вважають, що Пригожин особисто контролював і схвалював операції "фабрики тролів" з політичного втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах, зокрема купівлю сервера в США, створення сотень фейкових сторінок в соцмережах і використання викрадених особистих даних американських громадян.
У бюро також нагадують, що окружний суд США ще в 2018 році видав ордер на арешт Євгена Пригожина. У зв'язку з цим на нього також були накладені санкції.
А через зв'язки Пригожина з ПВК "Вагнера" він потрапив і під санкції в ЄС, який заборонив йому в'їжджати і заморозив активи.
Більше про нові санкції Євросоюзу проти Росії дивіться у відеосюжеті:
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