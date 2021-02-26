США объявили награду в 250 тыс. долларов за "повара Путина"

Федеральное бюро расследований США объявило награду за информацию, которая приведет к аресту российского олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".

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Соответствующее объявление было опубликовано на сайте ФБР.

"Пригожин говорит по-русски и связан с Россией, Индонезией, Катаром и Эстонией", – говорится в документе.

Олигарха обвиняют в попытке помешать работе Федеральной избирательной комиссии США, а также Министерства юстиции и Государственного департамента.

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Его называют "главным спонсором" российского Агентства интернет-исследований, сотрудники которого распространяли дезинформацию как минимум с начала 2014 года по 16 февраля 2018 года (в том числе, чтобы повлиять на исход президентских выборов в 2016 году).

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Кроме того, в ФБР считают, что Пригожин лично контролировал и одобрял операции "фабрики троллей" по политическому вмешательству в избирательный процесс в Соединенных Штатах, включая покупку сервера в США, создание сотен фейковых страниц в соцсетях и использование похищенных личных данных американских граждан.

В бюро также напоминают, что окружной суд США еще в 2018 году выдал ордер на арест Евгения Пригожина. В связи с этим на него также были наложены санкции.

А из-за связей Пригожина с ЧВК "Вагнера" он попал и под санкции в ЕС, который запретил ему въезжать и заморозил активы.

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