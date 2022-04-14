Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини США

США відкривають для України дані стеження за окупантами у Криму та на Донбасі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 18:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Раніше сенатори розкритикували Вашингтон за слабку передачу інформації Києву
У Пантагоні уважно стежать за пересуванням російських військ / Колаж "Сьогодні"
У Пантагоні уважно стежать за пересуванням російських військ / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон вирішив розширити обмін розвідданими з Україною, щоб надати нам більше інформації про дії Росії на окупованих територіях східної частини країни та в Криму.

Про це повідомили американському телеканалу CNN офіційні особи та ще одне джерело, знайоме з цим питанням.

Реклама

Що відомо

За даними телеканалу, останніми тижнями Пентагон послабив правила обміну розвідувальними даними з Києвом, особливо з регіонів України, які перебувають під контролем армії Російської Федерації.

"Зі зміною військових дій Росії на півдні та сході України ми змінили наші інструкції, щоб надати операторам додаткову ясність, що дозволяє обмінюватися розвідданими з Україною в очікуванні динамічних бойових дій", – сказав CNN неназваний представник американської розвідки.

Джерело зазначило, що США "ділилися і продовжуватимуть ділитися розвідувальними даними з українцями, щоб підтримати їхню здатність захищатися від російської агресії, яка виходить з будь-якої точки України".

Реклама

Раніше сенатори США зажадали від Вашингтона налагодити обмін важливою розвідувальною інформацією, яка могла б допомогти українцям вибудувати ефективну оборону та "повернути собі кожен дюйм суверенної території України, яка включає Крим та Донбас".

Обстановка

  • До початку війни в Україні влада нашої країни дозволила американським розвідникам збирати інформацію про російські війська з нашої території.
  • Рік тому стратегічний лайнер радіоелектронної розвідки ВПС США RC-135W вилетів з авіабази Суда-Бей на грецькому острові Кріт та протягом трьох годин вивчав узбережжя українського півострова Крим та Краснодарського краю РФ.
  • Пентагон регулярно робив розвідувальні вильоти в район Чорного моря, часто викликаючи відповідь з боку Росії – та піднімала у повітря свої винищувачі .
  • Як відомо, завдяки ЗСУ на сьогодні у Москви на 160 військових літаків менше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 14 квітня
1
Особовий склад 19900
Особовий склад
2
Літаки 160
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 64
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1437
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12 дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини надійшли, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала справжнім будинком.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Віктор Івчук - полковник медичної служби, начальник військового госпіталю міста Маріуполь. Нині він з відважною командою медиків безперервно оперує та продовжує рятувати життя побратимів та цивільних мешканців в бомбосховищах міста-мученика. За особисту мужність та самопожертву отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти