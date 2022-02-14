США відповіли Лаврову тролінгом про "неглибокий" документ щодо НАТО

Вашингтон дав першу оцінку заяві міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час доповіді президентові РФ про те, що у відповідь на відмову США та НАТО заблокувати Україні дорогу до Північноатлантичного Альянсу, підготовлено 10-сторінковий лист. У Білому домі здивувалися, що Москва підготувала цілих 10 сторінок у відповідь на "неглибокий" документ щодо відмови прийняти умови Росії щодо розширення Альянсу на схід.
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час ранкового брифінгу, передає американський телеканал CNN.
Заява
"Ми бачили коментарі з Кремля, з Москви про те, що їхня відповідь, за їхніми словами, підготовлена. На мою думку, вже більше двох тижнів, як ми відправили нашу неглибоку (відповідь – Ред.) до Москви. Нам ще доведеться побачити відповідь", – сказав Прайс на брифінгу у Держдепартаменті.
Далі по темі
Прайс зазначив, що російський лист буде "ретельно розглянутий" після його отримання, а зараз поки що говорити особливо нема про що.
"Ми готові займатися дипломатією, ми сподіваємося займатися сумлінно, діалогом та дипломатією, але для того, щоб це було сумлінно, звичайно, це вимагатиме, щоб росіяни відповіли тим самим. Щоб це дало плоди, це також має відбуватися в контексті деескалації. І це просто не те, що ми бачили на сьогоднішній день", – резюмував Прайс.
Ситуація
- Нагадаємо, вдень 14 лютого Лавров повідомив Володимира Путіна, що МЗС Росії підготувало 10-сторінковий лист за підсумками переговорів із США та НАТО.
- 12 січня 2022 року відбулися переговори в рамках Ради Росія-НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитися від розширення Альянсу на схід і в жодному разі не приймати Україну, Грузію та Молдову.
- Минулого тижня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.