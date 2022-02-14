США відповіли Лаврову тролінгом про "неглибокий" документ щодо НАТО

У Вашингтоні ще не бачили відповідь Кремля на відмову прийняти ультиматум щодо НАТО

Щодня у Москві народжуються нові умови / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон дав першу оцінку заяві міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час доповіді президентові РФ про те, що у відповідь на відмову США та НАТО заблокувати Україні дорогу до Північноатлантичного Альянсу, підготовлено 10-сторінковий лист. У Білому домі здивувалися, що Москва підготувала цілих 10 сторінок у відповідь на "неглибокий" документ щодо відмови прийняти умови Росії щодо розширення Альянсу на схід.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час ранкового брифінгу, передає американський телеканал CNN.

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Заява

"Ми бачили коментарі з Кремля, з Москви про те, що їхня відповідь, за їхніми словами, підготовлена. На мою думку, вже більше двох тижнів, як ми відправили нашу неглибоку (відповідь – Ред.) до Москви. Нам ще доведеться побачити відповідь", – сказав Прайс на брифінгу у Держдепартаменті.

Прайс зазначив, що російський лист буде "ретельно розглянутий" після його отримання, а зараз поки що говорити особливо нема про що.

"Ми готові займатися дипломатією, ми сподіваємося займатися сумлінно, діалогом та дипломатією, але для того, щоб це було сумлінно, звичайно, це вимагатиме, щоб росіяни відповіли тим самим. Щоб це дало плоди, це також має відбуватися в контексті деескалації. І це просто не те, що ми бачили на сьогоднішній день", – резюмував Прайс.

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