США передали Україні два катери класу Island (фото)

Катери є частиною допомоги з безпеки США

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З американського Балтімору в Україну вирушили два патрульних катери класу Island . Про це повідомляє посольство США в Україні на своїй сторінці на Facebook.

"Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Ці катери є частиною допомоги з безпеки на більш ніж $2,5 млрд, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", – йдеться у повідомленні.

Наприкінці жовтня у Балтиморі завершився курс допідготовки п'ятого українського екіпажу патрульних катерів на кшталт Island. Курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів тривав 6 тижнів та був проведений на верфі Берегової охорони США.

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Island в Україні

У 2018 році патрульні катери ВМС ЗС України типу "Island" Р190 "Слов'янськ" та Р191 "Старобільськ" успішно пройшли перші ходові випробування.

У 2019 році Одесу із США прибули катери Island . Патрульні катери були передані американцями Україні близько року тому, але українські моряки отримали їх нещодавно.

Довідка

Патрульні катери класу Island мають водотоннажність 168 т, довжина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, він розвиває швидкість до 29,5 вузла (близько 52 км/год). Команда, за нормативами США, складається з 16 людина, у тому числі двох офіцерів. З озброєння катер має 25-мм гармату і два кулемети.

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Загалом у 1985–1992 роках для берегової охорони Сполучених Штатів Америки збудували 49 катерів класу Island. Частина з них Америка у зв'язку із заміною на нові сторожові катери, що будуються, передала Пакистану, Грузії, Коста-Ріці та Україні за програмою "надлишкового оборонного обладнання" (Excess Defense Articles, EDA).