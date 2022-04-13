США планують надати Україні зброї на $750 мільйонів

Обладнання, ймовірно, включатиме важкі наземні артилерійські системи, в тому числі гаубиці

Україна знову отримає зброю/Фото: ООС, Reuters, колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки планують надати Україні зброю на суму 750 мільйонів доларів. Офіційно про це можуть оголосити вже 13 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Деталі

За словами одного з американських чиновників, остаточне рішення з приводу складу обладнання все ще приймається. Офіційно про надання допомоги можуть оголосити 13 квітня.

Високопоставлений радник Конгресу зазначив, що обладнання, ймовірно, включатиме важкі наземні артилерійські системи для України, в тому числі гаубиці.

США нададуть Україні "зброю, яка їй потрібна"

США мають намір надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від Росії, заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Реклама

Адміністрація Байдена направить в Україну додаткові партії озброєнь, щоб запобігти захопленню Росією нових територій та нападу російських військ на мирних жителів, які Вашингтон назвав військовими злочинами.

"Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч російським (військ) і не дати їм захопити більше міст і селищ, де вони скоюють… (військові) злочини", — сказав Салліван, виступаючи у програмі телеканалу ABC.

Читайте також