США попросили Туреччину передати Україні ракетні комплекси C-400

Але чи погодиться на це країна — невідомо, оскільки це може вплинути на відносини з РФ

Анкарі пропонують відмовитися від С-400 і відправити їх в Україну/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

США ведуть переговори з Туреччиною, щоб Анкара відправила в Україну системи протиракетної оборони C-400.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

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За словами представника Пентагону, Анкарі пропонують відмовитися від С-400 та відправити їх до України в обмін на зняття з Туреччини американських санкцій та повернення її до програми виробництва винищувачів F-35.

Агентство Reuters повідомляє, що влада Туреччини навряд чи погодиться на угоду, оскільки не хоче псувати відносини з Москвою.

Варто зазначити, що системи протиракетної оборони С-400 Туреччина купила раніше у РФ.

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Україні необхідний союз із країною, де є ядерна зброя

Україні потрібно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов.

"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. В Україні з початку війни вбито майже сто дітей – хто за це відповість? Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія", – сказав Данілов.

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