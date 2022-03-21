США попросили Туреччину передати Україні ракетні комплекси C-400

США ведуть переговори з Туреччиною, щоб Анкара відправила в Україну системи протиракетної оборони C-400.
Про це повідомляє Sky News Arabia.
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За словами представника Пентагону, Анкарі пропонують відмовитися від С-400 та відправити їх до України в обмін на зняття з Туреччини американських санкцій та повернення її до програми виробництва винищувачів F-35.
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Агентство Reuters повідомляє, що влада Туреччини навряд чи погодиться на угоду, оскільки не хоче псувати відносини з Москвою.
Варто зазначити, що системи протиракетної оборони С-400 Туреччина купила раніше у РФ.
Україні необхідний союз із країною, де є ядерна зброя
Україні потрібно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов.
"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. В Україні з початку війни вбито майже сто дітей – хто за це відповість? Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія", – сказав Данілов.