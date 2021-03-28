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США пригрозили Німеччині новими санкціями через "Північний потік-2"

28 березня, 18:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Їх введуть, якщо будівництво трубопроводу продовжать

США дали зрозуміти владі Німеччини, що якщо вона продовжать будувати "Північний потік-2", то санкції будуть посилені.

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Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми просто хотіли переконатися, що в нашій позиції не було двозначності, щоб наші друзі і партнери розуміли нас", – сказав Блінкен.

За його словами, під час недавньої зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом він постарався донести, що США розглядають трубопровід як погану угоду.

"Це дає Росії більше можливостей для використання енергії як інструмент примусу", – сказав він.

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Блінкен нагадав про санкції, які США ввели через будівництво трубопроводу.

"Згідно із законодавством, ми ввели санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві трубопроводу. Ми дали ясно зрозуміти, що ми будемо продовжувати нарощувати ці заходи", – сказав держсекретар США.

Раніше ми повідомляли, що Білий дім готує нові санкції проти "Північного потоку – 2". Байден назвав проект "невигідною операцією для Європи", але в водночас США хочуть зміцнити відносини з Німеччиною, яка виступає за завершення будівництва без перешкод.

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Німеччина США Північний потік Північний потік 2
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