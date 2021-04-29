США пригрозили союзникам санкціями за придбання зброї у Росії

Держдеп як і раніше категоричний щодо закупівель російської зброї своїми союзниками і попереджає про покарання

Сполучені Штати застерігають Туреччину та інших своїх союзників від закупівель озброєнь у Росії, оскільки це може загострити відносини між ними і США, а також призвести до запровадження санкцій.

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Про це заявив глава Держдепартаменту Ентоні Блінкен під час круглого столу, передає The Hill.

Він особливо відзначив Туреччину, яка веде переговори з Росією про другу покупку системи протиповітряної оборони С-400, заявивши, що вона може бути покарана відповідно до Закону про протидію противникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA).

"Дуже важливо, щоб Туреччина і всі союзники і партнери США уникали в майбутньому закупівель російської зброї, включаючи додаткові С-400", – заявив Блінкен.

Нагадаємо, на початку квітня Сполучені Штати повторно ввели санкції проти турецького Управління з оборонної індустрії(SSB), а також чотирьох чиновників за "велику угоду" з оборонним сектором Росії в 2017 році.

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Раніше Туреччина заявляла, що не відмовлятиметься від закуплених у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, навіть незважаючи на загрозу американських санкцій.