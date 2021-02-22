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США перевірять Boeing 777 після загоряння двигуна в літаку

22 лютого, 06:18

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

United Airlines призупинила польоти 24 лайнерів

Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів (FAA) розпорядилося перевірити літаки Boeing 777, у яких використовуються двигуни Pratt & Whitney PW4000, після того як один з них загорівся і деталі обшивки лайнера знаходили біля житлових будинків у штаті Колорадо.

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Про це йдеться в заяві голови FAA Стіва Діксона, розміщеній у Twitter.

"Я доручив видати надзвичайну директиву з вимогою негайно розпочати перевірки Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000. Це може призвести до того, що деякі літаки будуть вилучені з експлуатації", – йдеться в заяві.

Діксон вважає, що насамперед слід перевірити порожнисті лопаті вентилятора, які є тільки у двигунах моделі PW4000.

Тим часом авіакомпанія United Airlines, якій належить лайнер, з яким стався небезпечний інцидент, повідомила, що добровільно тимчасово припиняє польоти 24 літаків Boeing 777 зі згаданими двигунами.

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"Ми продовжимо працювати у тісній співпраці з регулюючими органами, щоб визначити будь-які додаткові кроки" , – йдеться в заяві.

У Сполучених Штатах у літака Boeing 777 з 241 пасажиром на борту, який вилетів з Денвера (штат Колорадо), під час польоту загорівся двигун, у результаті уламки обшивки розлетілися по кількох містечках – деякі великі шматки впали в житловому районі міста Брумфілд.

Нагадаємо, в листопаді Федеральне управління цивільної авіації США дозволило американській корпорації Boeing повернути в експлуатацію скандальні авіалайнери Boeing 737 Max. Таке рішення протягом кількох місяців ухвалили і в низці інших країн.

Польоти Boeing-737 Mаx призупинили у всьому світі в березні 2019 року після двох авіакатастроф.

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США аварія перевірка літак Boeing Boeing-777
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