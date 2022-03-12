США виділили Україні $200 млн на оборонні товари та навчання військових

12 березня США ухвалили рішення ще на 200 млн доларів збільшити військову допомогу Україні. Відповідне доручення дав президент США Джо Байден держсекретарю Ентоні Блінкену.
Про це повідомляє CNN.
Що відомо
Ця сума виділяється нашій країні на оборонні товари та послуги, включаючи військову освіту та підготовку.
Далі по темі
За словами представника Білого дому, таким чином збільшується сума, виділена Україні як допомога у сфері безпеки минулого року у розмірі 1,2 мільярда доларів. Раніше цього місяця адміністрація санкціонувала виділення коштів на суму 350 мільйонів доларів, що, як повідомив журналістам представник адміністрації президента США, є найбільшим пакетом президентської допомоги в історії.
Грошима, але не МіГами
- 11 березня Сенат США схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на 13,6 млрд доларів. Йдеться про гуманітарну, військову та економічну допомогу.
- Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування у розмірі 1,4 млрд доларів.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід готовий розробити і розпочати реалізацію аналога так званого "Плану Маршалла", щоб у найкоротші терміни відновити зруйновану "русским миром" Україну.