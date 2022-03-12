США виділили Україні $200 млн на оборонні товари та навчання військових

Раніше був схвалений безпрецедентний в історії Америки пакет допомоги нашій країні

Очікується нове озброєння / Фото: Колаж: Сьогодні, Посольство США в Україні

12 березня США ухвалили рішення ще на 200 млн доларів збільшити військову допомогу Україні. Відповідне доручення дав президент США Джо Байден держсекретарю Ентоні Блінкену.

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо

Ця сума виділяється нашій країні на оборонні товари та послуги, включаючи військову освіту та підготовку.

За словами представника Білого дому, таким чином збільшується сума, виділена Україні як допомога у сфері безпеки минулого року у розмірі 1,2 мільярда доларів. Раніше цього місяця адміністрація санкціонувала виділення коштів на суму 350 мільйонів доларів, що, як повідомив журналістам представник адміністрації президента США, є найбільшим пакетом президентської допомоги в історії.

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