Стало відомо про типи патрульних катерів, які передасть Пентагон Україні

Ці катери розраховані на перевезення 20 осіб (6 членів екіпажу та десант з 14 бійців)

Катери трьох різних типів. Колаж "Сьогодні"

Пентагон планує передати Україні в рамках нового пакету військової допомоги 18 річкових патрульних катерів.

Про це повідомляє mil.in.ua.

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Деталі.

Як зазначається на сайті Міністерства оборони США це будуть катери трьох різних типів. Планується до передачі два 35-футові "невеликих річкові судна", шість 40-футових морських катерів та 10 34-футових патрульних катерів Dauntless Sea Ark. 35-футові "невеликі річкові судна" це SURC (Small Unit Riverine Craft). Це броньований катер, який Корпус морської піхоти США використовує для контролю прибережних вод та річкових акваторій.

SURC може перевозити 16 бійців і розвивати швидкість до 39 вузлів (72 км/год). Катер має три точки для встановлення зброї – кулеметів чи автоматичних гранатометів.

Силова установка SURC складається з дизельних двигунів Yanmar 6LY2A-STP та водометів Hamilton HJ292.

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Катер створений компанією Raytheon Naval & Maritime Integrated Systems. А підрядником компанії є SAFE Boats. Ці катери розраховані на перевезення 20 осіб (6 членів екіпажу та десант з 14 бійців). Силова установка катера – 440 сильні двигуни Yanmar та водомети.

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