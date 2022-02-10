"Терпи, моя красавица": у Байдена вичитали Путіну за жарт про Україну

"Жарт" про зґвалтування не викликає захоплення, сказала Псакі

Джен Псакі (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена засуджує висловлювання президента РФ Володимира Путіна, адресоване Україні. Йдеться про фразу господаря Кремля: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица!", що було сприйнято в контексті сказаного як невдалий жарт про зґвалтування України.

Про це повідомляє Білий дім.

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"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника. Зазначу також, що ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, що випливають з вуст президента Путіна та представників російського керівництва. І звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", – сказала Псакі.

Реакції на висловлювання Путіна