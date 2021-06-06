Дональд Трамп назвав Кім Чен Ина особливим

Дональд Трамп та Кім Чен Ин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Колишній президент США Дональд Трамп назвав президента Північної Кореї Кім Чен Іна особливим.
Про це він сказав на з'їзді республіканців у Північній Кароліні.
"Почалося трохи жорстко, але ми чудово порозумілися (з Кім Чен Ином., – Ред.), він сподобався мені, я полюбив його", – заявив Трамп.
Він додав, що нинішній президент США Джо Байден нібито не подобається північнокорейському лідеру, тому йому нема з ким розмовляти.
"Він (Кім Чен Ин. – Ред.) хлопець іншого типу, потрібен хлопець іншого типу, щоб говорити з ним, але ми порозумілися", – сказав Трамп.
Нагадаємо, Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін відверто насміхається над американським президентом Джо Байденом.
Крім того, раніше ексрадник Байдена розповів, що не так було в діях Трампа щодо Північної Кореї.
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