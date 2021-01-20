Трамп помилував фігуранта справи про "шпигунку Путіна" Бутіну

Ассанжа і Сноудена в списку помилуваних Трампом немає

Трамп помилував політконсультанта Республіканської партії Пола Еріксона, який мав відношення до справі російської шпигунки Марії Бутіної.

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Так само як повідомляє Reuters, Дональд Трамп в останні години свого керівництва країною помилував реперів Ліла Вейна і Кодака Блека.

Уейна затримали в 2019 році після обшуку в аеропорту Майамі, в ході якого у нього знайшли заряджений пістолет. Репер пояснив, що його пістолет – це подарунок. Пізніше він визнав провину в незаконному зберіганні зброї. Суд у його справі має відбутися 28 січня. Максимальне покарання, яке йому загрожує, – 10 років федеральної в'язниці. В даний час репер перебуває на волі під заставою в 250 тис дол.

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Інший репер, Кодак Блек був засуджений за придбання кількох видів зброї незаконним способом. Він визнав свою провину і зараз перебуває у федеральній в'язниці.

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Тим часом ЗМІ повідомляють, що Ассанжа і Сноудена в списку помилуваних Трампом немає.

Раніше повідомлялося, що Дональд намір оголосити про помилування близько 100 людина .

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