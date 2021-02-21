Трамп вперше після відставки виступить на публіці наступного тижня – ЗМІ

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, якому вдалося уникнути імпічменту, виступить на конференції Консервативних політичних дій наступного тижня у Флориді, що стане його першим публічним виступом після відставки.

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Про це повідомляє Axios з посиланням на обізнане джерело.

"Трамп планує безпосередньо атакувати новий імміграційний план президента Байдена і буде говорити про майбутнє Республіканської партії", – повідомив співрозмовник видання.

За словами джерела, Трамп має намір залишатися ключовим лідером консервативного руху, спрямованого на боротьбу з Байденом.

Разом із Трампом у конференції візьмуть участь кілька колишніх членів його адміністрації і найпалкіші союзники Республіканської партії.

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Ми також повідомляли, що екс-президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорює з політичними помічниками зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти республіканцям взяти під контроль Палату представників і Сенат на проміжних виборах у листопаді 2022 року.

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