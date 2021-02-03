Стало чистіше, але гаряче: вчені з'ясували, як пандемія COVID-19 вплинула на клімат Землі

У 2020 році на Землі піднялася температура. Вчені пов'язують таке явище з більш чистим повітрям через пандемію.
В дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters, йдеться, що частково це може бути пов'язано з меншою кількістю частинок сажі і сульфату у вихлопних газах автомобілів і палаючим вугіллям, які зазвичай охолоджують атмосферу.
Планета була приблизно на 0,05 градуса (0,03 градуса за Цельсієм) теплішою за рік, бо у повітрі було менше охолоджуючих аерозолів, які, на відміну від вуглекислого газу, є забрудненням.
Вчені з Національного центру атмосферних досліджень (США) відзначають, що забруднення повітря може привести до похолодання, тоді як його очищення – зігріти планету.
"Чисте повітря трохи зігріває планету, але від забруднення повітря вмирає набагато менше людей", – кажуть фахівці.
Раніше ми також писали, що американські астрономи зафіксували раніше невідомий астероїд, який наблизився до Землі на максимально близьку відстань.
Також повідомлялося, що у вересні Європейське космічне агентство і NASA запустили проєкт Hera, мета якого – захист Землі від астероїдів.
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