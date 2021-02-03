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Стало чище, но горячее: ученые выяснили, как пандемия COVID-19 повлияла на климат Земли

3 февраля, 16:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Очистка воздуха согревает планету

В 2020 году на Земле поднялась температура. Ученые связывают такое явление с более чистым воздухом из-за пандемии.

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В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, говорится, что отчасти это может быть связано с меньшим количеством частиц сажи и сульфата в выхлопных газах автомобилей и горящим углем, которые обычно охлаждают атмосферу.

Планета была примерно на 0,05 градуса (0,03 градуса по Цельсию) теплее за год, так как в воздухе было меньше охлаждающих аэрозолей, которые, в отличие от углекислого газа, являются загрязнением.

Ученые из Национального центра атмосферных исследований (США) отмечают, что загрязнение воздуха может привести к похолоданию, в то время как его очистка – согреть планету.

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"Чистый воздух немного согревает планету, но от загрязнения воздуха умирает гораздо меньше людей", – говорят специалисты.

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Мы также писали, что американские астрономы зафиксировали ранее неизвестный астероид, который приблизился к Земле на максимально близкое расстояние.

Также сообщалось, что в сентябре Европейское космическое агентство и NASA запустили проект Hera, цель которого – защита Земли от астероидов.

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США температура ученые планета
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