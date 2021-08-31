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Україна повинна знову стати космічною державою – Зеленський

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
31 серпня, 20:50
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Голова держави назвав бесіду з Біллом Нельсоном дуже плідною
Володимир Зеленський обговорив з керівником NASA Біллом Нельсоном співпрацю у космічній галузі. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський обговорив з керівником NASA Біллом Нельсоном співпрацю у космічній галузі. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.

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Про це глава держави написав в своєму Twitter у вівторок, 31 серпня.

"Україна повинна знову стати космічною державою. Сьогодні плідно обговорили з директором NASA Біллом Нельсоном проекти, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями", — йдеться в пості Зеленського.

Крім цього, президент запросив керівника космічного агентства відвідати Україну.

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Порядок денний 31 серпня

Прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявляв, що сьогодні українська делегація планує провести ряд зустрічей з підписанням документів у:

  • Міністерстві енергетики США;
  • Міністерстві оборони США;
  • Державному департаменті США;
  • Світовому банку;
  • космічному агентстві NASA.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський оселився у п'ятизірковому готелі в центрі Вашингтона.

Також нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту голови держави в Америку.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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