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Помер засновник журналу Hustler Ларрі Флінт

11 лютого, 02:58

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Власник журналу страждав від серйозних проблем зі здоров'ям

Видавець і власник американського порножурнала Hustler Ларрі Флінт помер у віці 78 років.

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Про це повідомляє New York Post з посиланням на його брата Джиммі.

Флінт помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стала серцева недостатність. Зазначається, що власник журналу страждав від серйозних проблем зі здоров'ям. У 1978 році він пережив спробу замаху, після якої залишився паралізованим по пояс.

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Ларрі Флінт народився 1 листопада 1942 року в Лейквілле, штат Кентуккі. У 1974 році опублікував перший номер Hustler, а через два роки заснував компанію Larry Flynt Publications.

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У 1996 році вийшов біографічний фільм "Народ проти Ларрі Флінта".

Як повідомляли раніше в Коннектикуті помер лауреат "Оскара" Крістофер Пламмер. На момент смерті йому був 91 рік.

Нагадаємо, відомий російський актор Віталій Альшанський був знайдений в своїй квартирі без свідомості 4 лютого. По прибуттю швидка констатувала смерть зірки.

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