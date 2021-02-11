Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Владелец журнала страдал от серьезных проблем со здоровьем

Издатель и владелец американского порножурнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет.

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Об этом сообщает New York Post со ссылкой на его брата Джимми.

Флинт умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Отмечается, что владелец журнала страдал от серьезных проблем со здоровьем. В 1978 году он пережил попытку покушения, после которой остался парализованным по пояс.

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Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году опубликовал первый номер Hustler, а спустя два года основал компанию Larry Flynt Publications.

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В 1996 году вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта".

Как сообщали ранее в Коннектикуте скончался лауреат "Оскара" Кристофер Пламмер. На момент смерти ему был 91 год.

Напомним, известный российский актер Виталий Альшанский был найден в своей квартире без сознания 4 февраля. По прибытию скорая констатировала смерть звезды.

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