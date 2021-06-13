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В Америці горбатий кит проковтнув і виплюнув чоловіка

13 червня 2021 19:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Потерпілий пробув всередині кита близько 30-40 секунд

Чоловік після того, як його виплюнув кит. Фото: ВВС

Чоловік після того, як його виплюнув кит. Фото: ВВС

Ловець лобстерів з США розповів, як ледь не став частиною харчового ланцюга океану. Він потрапив в пащі кита, але дивом тварина його виплюнула. А чоловік отримав лише підозру на вивих коліна.

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Про це повідомляє ВВС.

За словами 56-річного Майкла Пакарда, він вийшов в море на своєму човні біля узбережжя півострова Кейп-Код в штаті Массачусетс. Погода була тепла і тиха, видимість хороша.

Але пірнувши у воду з водолазним спорядженням, щоб зібрати з дна лобстерів, Паккард незабаром відчув сильний поштовх і виявився в повній темряві.

"Я відчував, що рухаюся, і м'язи кита стискаються", – розповів Паккард журналістам після виписки з лікарні в той же день.

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Кіт, відчувши дискомфорт, потряс головою, сплив на поверхню і виплюнув чоловіка, який провів всередині близько 30-40 секунд.

"Я побачив світло, а він почав трясти головою з боку в бік, і раптом я зрозумів, що я вже назовні", – каже Паккард.

Раніше ми писали, що рибалка зловив морського окуня гігантських розмірів. Чоловік роздав шматки риби сусідам і друзям, які живуть неподалік. Однак перед цим офіційно зафіксував великий улов.

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