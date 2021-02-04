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У США розповіли, коли вирішать щодо санкцій проти "Північного потоку – 2"

4 лютого, 01:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

США поки моніторять ситуацію

Сполучені Штати будуть ухвалювати рішення про необхідність застосування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік – 2" в міру завершення його будівництва і сертифікації.

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Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу.

"Ми будемо стежити за діяльністю із завершення або сертифікації трубопроводу, і, якщо це станеться, ми ухвалимо рішення про застосування санкцій", – розповів він.

Водночас Прайс уточнив, що санкції – тільки один із багатьох інструментів для зупинки будівництва "Північного потоку – 2".

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Він також додав, що США мають намір тісно співпрацювати з союзниками і партнерами для зміцнення енергетичної безпеки та захисту від "хижих дій", зокрема з боку Росії.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врегулювати питання будівництва "Північного потоку – 2" так, щоб не допустити експлуатації газопроводу у разі скорочення транзиту газу через Україну. Він пообіцяв, що якщо Німеччина розробить таке рішення, США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку – 2".

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санкції Держдепартамент США Північний потік 2
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