Русский
$ 27,38
32,52
  1. Світові новини
  2. США

У Мексиканській затоці сталася масштабна підводна пожежа (відео)

3 липня 2021 2:04

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Пожежа на підводному трубопроводі мексиканської нафтогазової компанії потрапила на відео

У Мексиканській затоці (біля узбережжя Сьюдад-дель-Кармен в штаті Кампече) сталася сильна пожежа на підводному трубопроводі нафтогазової компанії Pemex.

Реклама

Про це повідомляє Bloomberg.

Вогонь, який горів під водою, намагалися згасити з кораблів. Попередньо встановлено, що стався витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 м.

Поки інформації про потерпілих або загиблих немає.

Не пропусти!
Бельгія – Італія: відео голів та огляд чвертьфіналу Євро

Реклама

Також повідомлялося, що в січні 2021 року біля берегів Туреччини затонуло суховантажне судно Arvin, загинули четверо українських моряків і росіянин – капітан судна.

Крім того, як ми писали раніше, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українця в результаті пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з Україною
У Кремлі злякалися? Росія просить США відмовитися від навчань з УкраїноюРосія
Маск про вторгнення в Росію влітку:
Маск про вторгнення в Росію влітку: "Час вирішує все"США
Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
"Росія розгорнула ракети і може вдарити по Україні" – чи закінчаться навчання НАТО війною?Влада
"Земля вас не хоче". 100 тисяч людей вимагають не повертати Джеффа Безоса з космосу (оновлено)Бізнес
Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій Китаю
Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій КитаюВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти