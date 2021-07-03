У Мексиканській затоці сталася масштабна підводна пожежа (відео)

Пожежа на підводному трубопроводі мексиканської нафтогазової компанії потрапила на відео

У Мексиканській затоці (біля узбережжя Сьюдад-дель-Кармен в штаті Кампече) сталася сильна пожежа на підводному трубопроводі нафтогазової компанії Pemex.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Вогонь, який горів під водою, намагалися згасити з кораблів. Попередньо встановлено, що стався витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 м.

Поки інформації про потерпілих або загиблих немає.

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Також повідомлялося, що в січні 2021 року біля берегів Туреччини затонуло суховантажне судно Arvin, загинули четверо українських моряків і росіянин – капітан судна.

Крім того, як ми писали раніше, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українця в результаті пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані.