У Мексиканській затоці сталася масштабна підводна пожежа (відео)

У Мексиканській затоці (біля узбережжя Сьюдад-дель-Кармен в штаті Кампече) сталася сильна пожежа на підводному трубопроводі нафтогазової компанії Pemex.
Про це повідомляє Bloomberg.
Вогонь, який горів під водою, намагалися згасити з кораблів. Попередньо встановлено, що стався витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 м.
Поки інформації про потерпілих або загиблих немає.
Також повідомлялося, що в січні 2021 року біля берегів Туреччини затонуло суховантажне судно Arvin, загинули четверо українських моряків і росіянин – капітан судна.
Крім того, як ми писали раніше, в Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українця в результаті пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані.