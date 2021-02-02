У США Hollywood перейменували на Hollyboob: відео

Шістьох хуліганів затримали, але вже дуже скоро відпустили

Поліція американського Лос-Анджелеса затримала групу людей, які змінили одну з візитних карток міста і всього штату Каліфорнія – вони перетворили знак Hollywood на Hollyboob.

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Про це, посилаючись на поліцію штату, повідомляє Los Angeles Times.

Шестеро осіб – п'ятеро чоловіків та одна жінка – були затримані, коли вже спускалися назад схилом гори Маунт-Лі до шосе Малхолланд Драйв.

Втім, їх відпустили на свободу, пред'явивши звинувачення лише в незаконному проникненні на приватну територію, оскільки вони просто прикрили певні букви брезентом.

"Вандалізму не було, оскільки знак не пошкоджено", – констатував капітан поліції Лос-Анджелеса Стів Лур'є.

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Молоді люди пояснили свій вчинок спробою привернути суспільну увагу до проблематики раку грудей й обіграли слово "boob" (в перекладі з англійської – "груди").

Деякі з них виклали знімки зі своїм "творінням":

Фото: twitter.com/JuliaRose_33, twitter.com/JoogSquad

Нагадаємо, що в 2017 році невідомі завісили банерами дві літери знаменитого напису Hollywood, тим самим перетворивши його на Hollyweed.

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