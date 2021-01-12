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У США виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки йде у відставку

12 січня, 01:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Причиною відставки могли послужити недавні заворушення в країні

Виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф йде у відставку.

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Як написав він у Twitter, відповідний лист направлено співробітникам відомства.

"Я з жалем роблю цей крок, оскільки мав намір працювати у відомстві до кінця терміну нинішньої адміністрації", – йдеться в заяві.

За його словами, таке рішення він прийняв через нещодавні події, які відбулися в США.

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За словами Вулфа, керівник Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Піт Гейнор прийде на його місце.

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До речі, після заворушень в Сполучених Штатах і штурму Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа низка високопоставлених чиновників подала у відставку.

Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ.

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