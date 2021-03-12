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У США на заводі Tesla сталася пожежа (фото)

12 березня, 04:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Про потерпілих поки не повідомляється

У США в місті Фрімонт (штат Каліфорнія), на території заводу, де виробляють електромобілі Tesla сталася пожежа.

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Як повідомляє Reuters, загорілася частина території, яка наразі перебуває на стадії будівництва.

Щоб загасити пожежу, на місце події прибули декілька пожежних машин.

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Поки невідомо, як загоряння вплинуло на виробництво. Про жертви і постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, за минулий 2020 рік компанія Tesla продала 499 550 електрокарів, тобто на 36% більше, ніж в 2019-му. Отже, компанія встановила новий рекорд продажів, але не досягла півмільйонного показника, встановленого її засновником Ілоном Маском.

Крім того, в грудні 2020 року акції Tesla виросли до 641 долара, а капіталізація компанії перевалила за 600 млрд доларів. Ілон Маск при цьому посів друге місце в списку найбагатших людей планети.

Також, як ми вже писали, Маск зізнався в тому, що пропонував генеральному директору Apple Тіму Куку купити Tesla за одну десяту частину від поточної вартості компанії.

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США загоряння Каліфорнія пожежа Tesla
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