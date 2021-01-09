У США очікують нову хвилю насильства напередодні інавгурації Байдена

У США вважають, що після штурму Капітолію США екстремісти підсилюють заклики до насильства напередодні дня інавгурації обраного президента США Джо Байдена. Йому 20 січня чинний лідер Дональд Трамп офіційно передасть владу.

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Про це повідомляє CNN.

"Ми бачимо ... балаканину цих білих прихильників переваги, цих ультраправих екстремістів – вони почуваються в цей момент сміливими. Ми повністю очікуємо, що це насильство може посилитися, перш ніж стане краще", – сказав генеральний директор ліги Антидифамації, яка відстежує і бореться з ненавистю Джонатан Грінблатт.

Старший науковий співробітник Citizen Lab – групи в Університеті Торонто, що займається моніторингом кібербезпеки Джон Скотт-Рейлтон також стурбований інавгурацією. Він вважає, що ще за кілька днів до штурму Капітолію було багато ознак того, що можливі протести. Але на них, з невідомої причини, ніхто не звертав уваги.

"У той час як широка громадськість була приголомшена тим, що сталося в Капітолії, в деяких куточках розмов правого крила те, що сталося... розглядається як успіх", – сказав він.

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Організації, які стежать за екстремізмом в Інтернеті, заздалегідь попередили про насильство і можливі протести. Наприклад, ще 4 січня ADL опублікувала довгий пост в блозі, в якому детально описувалися загрози насильства.

"У відповідь користувачеві, який задавався питанням, що станеться, якщо Конгрес проігнорує "докази" перемоги президента Трампа на виборах, користувач написав: "штурмують столицю", – йдеться в повідомленні в блозі ADL.

В охоронній фірмі фірмі G4S проаналізували безліч повідомлень за грудень і січень, які пропагують насильство і вважають, що ще як мінімум тиждень вони будуть множитися.

"Поточна риторика передбачає, що в період з 6 січня до Дня інавгурації будуть присутні учасники, які мають наміри насильницьких дій, у тому числі групи озброєних ополченців", – йдеться в повідомленні.

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Експерти з безпеки заявили, що вони були спантеличені байдужою реакцією правоохоронних органів. А представники федеральних і місцевих правоохоронних органів запевняють, що штурм Капітолію і хвиля насильства були для них справжньою несподіванкою.

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"Але не робіть помилки – ці масові безлади не були діями Першої поправки, вони були злочинною бунтарською поведінкою", – сказав начальник поліції Капітолію США Стівен А. Сунде, який йде у відставку через критику на його адресу.

Серед тих, хто протестував і штурмував Капітолій були не тільки білі націоналісти і відомі прихильники теорії змови, а й досить відомі особистості. Однією з таких була мешканка Техасу і колишній кандидат в мери Дженні Кадді.

"Все, що нам потрібно, це одне публічне повішення, і тоді люди почнуть діяти правильно – ніби як було б корисно, якби у нас все ще була розстрільна команда для страти. Ми побачимо, чи буде публічна страта в майбутньому, тому що це як і раніше вважається припустимою формою смерті за зраду", – сказала вона.

Деякі політологи побоюються нових зіткнень. Цього разу між протестуючими і поліцією. Експерти відзначають зростаючу антипатію до правоохоронців, що чревате наслідками.

"Це створює досить небезпечну ситуацію. Тому що не тільки можуть бути запеклі зіткнення з лівими, але це як би збільшує ймовірність того, що буде також запекла сутичка з поліцейськими", – сказала старший аналітик Південного юридичного центру по боротьбі з бідністю Кессі Міллер.

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Раніше ми повідомляли, що в натовпі прихильників Дональда Трампа, які штурмували Капітолій США, виявили теоретиків змови, пов'язаних з двома правими екстремістськими організаціями QAnon і Proud Boys, які Трамп неодноразово відмовлявся засуджувати під час своєї виборчої кампанії в минулому році.

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