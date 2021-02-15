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Вижили копів, накрила хвиля злочинів: жителі Міннеаполіса просять найняти більше поліцейських

15 лютого, 15:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Деякі співробітники правоохоронних органів звільнилися

У Міннеаполісі (США) жителі попросили місто найняти більше поліцейських через збільшення насильницьких злочинів.

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Місто виділять 6,4 мільйона доларів додаткового фінансування, щоб найняти десятки поліцейських.

Про це повідомляє Fox News.

Після смерті темношкірого Джорджа Флойда при затриманні велика кількість офіцерів звільнилися або пішли в тривалу відпустку через хворобу. Тоді спалахнули протести проти поліцейських, люди підпалювали поліцейські ділянки.

У департаменті кажуть, зараз працюють 638 співробітників, що приблизно на 200 менше, ніж зазвичай.

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Очікується, що завдяки новим класам найму в кінці року в місті буде 674 офіцера. Ще 28 перебувають в процесі найму.

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Нагадаємо, після смерті Флойда в США почалися масові протести і заворушення, які тривали кілька місяців.

Також повідомлялося, що в США звільнили з в'язниці колишнього поліцейського Дерека Шовін, якого звинувачують у вбивстві темношкірого Джорджа Флойда при затриманні.

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США поліція Міннеаполіс
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