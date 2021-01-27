У США попередили про підвищену загрозу насильства в найближчі тижні

У Сполучених Штатах в найближчі кілька тижнів збережеться загроза виникнення насильницьких заворушень через зміну президента.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США.
Виконувач обов'язків міністра внутрішньої безпеки зробив відповідну заяву після консультацій з представниками розвідки і правоохоронних органів.
"Наразі у Сполучених Штатах існує підвищена загроза, яка, ймовірно, збережеться в найближчі тижні", – йдеться в повідомленні.
Водночас міністерство не має конкретної інформації про ймовірну змову, але спирається на те, що в країні, як і раніше, багато хто не змирився зі зміною влади.
"В останні дні тривають насильницькі заворушення, і ми, як і раніше, стурбовані тим, що люди, розчаровані переходом державної влади і зміною президента, а також з інших ідеологічних причин, і підживлювані помилковими наративами, можуть продовжувати підбурювати громадян до насильства", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в результаті заворушень біля Капітолію під час затвердження перемоги на виборах президента Джо Байдена 6 січня загинули чотири людини.
Багато хто в США поклав провину за підбурювання до заворушень біля Капітолію на тоді ще чинного президента США Дональда Трампа.
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