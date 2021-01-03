У США літак впав на будинок, є загиблі (відео)

Він впав на приватний будинок, в якому знаходилися люди

У США сталася авіакатастрофа – одномоторний літак впав на житловий будинок.

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Про це повідомляє CNN.

Аварія сталася в Ліоні, штат Мічиган. Там літак Piper PA-24 впав на двоповерховий будинок і загорівся.

Lyon Township – 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking#planecrash#BREAKING_NEWS





Відео: CNN

В результаті загинули три людини – пілот і два пасажири. Також загинула кішка, яка жила в приватному будинку.

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Відомо, що в момент аварії в будинку перебувало п'ять людей. Ніхто з них не постраждав, але будинок був охоплений полум'ям.

Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

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Раніше ми повідомляли, що у Франції над містом Лош ввечері в суботу, 10 жовтня, зіткнулися невеликий пасажирський і надлегкий літак, в результаті загинуло п'ять людей.

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Нагадаємо, в Індії в результаті авіакатастрофи літака в аеропорту міста Кожикоде загинули понад 20 людей , 140 отримали травми.

Ми також писали, що в США в штаті Теннессі в річку впав вертоліт Eurocopter EC-130, на борту якого знаходилися чотири людини.

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