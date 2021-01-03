У США літак впав на будинок, є загиблі (відео)

У США сталася авіакатастрофа – одномоторний літак впав на житловий будинок.
Про це повідомляє CNN.
Аварія сталася в Ліоні, штат Мічиган. Там літак Piper PA-24 впав на двоповерховий будинок і загорівся.
Lyon Township – 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking#planecrash#BREAKING_NEWS
В результаті загинули три людини – пілот і два пасажири. Також загинула кішка, яка жила в приватному будинку.
Відомо, що в момент аварії в будинку перебувало п'ять людей. Ніхто з них не постраждав, але будинок був охоплений полум'ям.
Причини інциденту встановлюють правоохоронці.
Раніше ми повідомляли, що у Франції над містом Лош ввечері в суботу, 10 жовтня, зіткнулися невеликий пасажирський і надлегкий літак, в результаті загинуло п'ять людей.
Нагадаємо, в Індії в результаті авіакатастрофи літака в аеропорту міста Кожикоде загинули понад 20 людей , 140 отримали травми.
Ми також писали, що в США в штаті Теннессі в річку впав вертоліт Eurocopter EC-130, на борту якого знаходилися чотири людини.
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