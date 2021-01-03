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В США самолет упал на дом, есть погибшие (видео)

3 января, 12:01

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он упал на частный дом, в котором находились люди

В США произошла авиакатастрофа – одномоторный самолет упал на жилой дом.

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Об этом сообщает CNN.

Крушение произошло в Лионе, штат Мичиган. Там самолет Piper PA-24 упал на двухэтажный дом и загорелся.

Видео: CNN

В результате погибли три человека – пилот и два пассажира. Также погибла кошка, которая жила в частном доме.

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Известно, что в момент аварии в доме находилось пять человек. Никто из них не пострадал, но дом был охвачен пламенем.

Причины инцидента устанавливают правоохранители.

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Ранее мы сообщали, что во Франции над городом Лош вечером в субботу, 10 октября, столкнулись небольшой пассажирский и сверхлегкий самолеты, в результате погибли пятеро человек.

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Напомним, в Индии в результате авиакатастрофы самолета в аэропорту города Кожикодепогибли более 20 человек, 140 получили травмы.

Мы также писали, что в США в штате Теннесси в реку упал вертолет Eurocopter EC-130, на борту которого находились четыре человека.

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США самолет авиакатастрофа

Источник: The Detroit News

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