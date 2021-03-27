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У США сталася стрілянина на узбережжі океану: є жертви

27 березня, 09:37

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Кілька людей отримали критичні поранення

У США сталася стрілянина на узбережжі океану в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія). Про це повідомляє місцева поліція.

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За повідомленням, в перестрілці отримали поранення декілька людей, точна кількість ще не повідомляється. Їх поранення можуть загрожувати життю.

Про те, чи спіймані ті, хто стріляв і які мотиви злочину, поліція не уточнює. На місці працюють слідчі, людей просять уникати місця стрілянини.

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Раніше в Сполучених Штатах чоловік відкрив стрілянину в продуктовому магазині в місті Боулдер (штат Колорадо), а потім розстріляв прибулих на виклик поліцейських. Загинули 10 людей.

Також ми повідомляли, що в Чикаго на вечірці відкрили стрілянину, постраждало щонайменше 15 людей, двоє з них загинули на місці.

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США стрільба узбережжя Вірджинія
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