У США сталася стрілянина на узбережжі океану: є жертви

У США сталася стрілянина на узбережжі океану в місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія). Про це повідомляє місцева поліція.

Реклама

За повідомленням, в перестрілці отримали поранення декілька людей, точна кількість ще не повідомляється. Їх поранення можуть загрожувати життю.

Про те, чи спіймані ті, хто стріляв і які мотиви злочину, поліція не уточнює. На місці працюють слідчі, людей просять уникати місця стрілянини.

В тренді Зброя та наркотики: молода українка в Італії стала жертвою розбірок наркоторговців

Реклама

Раніше в Сполучених Штатах чоловік відкрив стрілянину в продуктовому магазині в місті Боулдер (штат Колорадо), а потім розстріляв прибулих на виклик поліцейських. Загинули 10 людей.

Також ми повідомляли, що в Чикаго на вечірці відкрили стрілянину, постраждало щонайменше 15 людей, двоє з них загинули на місці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама