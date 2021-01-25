У США відбулося масове вбивство: серед загиблих – вагітна жінка (відео)

Масове вбивство сталося в Сполучених Штатах в Індіанаполісі. Щонайменше, п'ятеро людей загинули в результаті стрілянини в житловому будинку. Серед загиблих – вагітна жінка.
Інформація про постріли надійшла правоохоронцям о 4:00 ранку за місцевим часом. Коли прибули на виклик – знайшли підлітка з вогнепальними пораненням. Він розповів, що стріляли також у сусідньому будинку.
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Там і виявили тіла п'ятьох загиблих. Поки слідчі не мають ніяких зачіпок – хто стрілок, чи діяв він один і чому він вчинив криваву розправу.
Нагадаємо, в грудні минулого року в американському місті Рокфорд (штат Іллінойс) в боулінг-клубі сталася стрілянина. Під час стрілянини три людини загинули, троє постраждали.
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