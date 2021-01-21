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У США розбився військовий вертоліт: є жертви (фото)

21 січня, 04:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вертоліт виконував планове тренування

20 січня в США в окрузі Монро штату Нью-Йорк зазнав аварії військові вертоліт, на борту якого знаходилися три людини.

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Як повідомляє NEWS10, вони загинули.

За даними Національної гвардії армії Нью-Йорка, медичний евакуаційний вертоліт UH-60 виконував планове тренування коли розбився.

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Нагадаємо, на єгипетському півострові Південний Синай, неподалік від курортного міста Шарм-еш-Шейх, сталася аварія вертольота багатонаціональних сил з підтримки миру, загинули вісім осіб.

Також повідомлялося, що 8 грудня, на сході Франції зазнав аварії вертоліт, на борту якого були шість осіб. Представник префектури департаменту розповів, що інцидент стався недалеко від Альбервіля, на висоті 1800 м.

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США аварія вертоліт
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