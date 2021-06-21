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У США в масштабній аварії з автобусом загинули 9 дітей (фото)

21 червня 2021 2:48

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На слизькій після шторму трасі в Алабамі зіткнулися 18 транспортних засобів, зокрема автобус з дітьми з притулку для дівчат, які зазнали насильства

Жахливе ДТП після урагану в Алабамі

Жахливе ДТП після урагану в Алабамі / Фото: CNN

У Сполучених Штатах у Алабамі в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю 18 автомобілів загинули десять людей, зокрема дев'ятеро дітей.

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Про це повідомило BBC з посиланням на поліцію штату.

Аварія за участю 18 транспортних засобів сталася за 55 кілометрів на південь від адміністративного центру Алабами, міста Монтгомері під час сильного шторму "Клодетт", який супроводжувався рясними опадами.

У поліції припускають, що саме злива могла призвести до ковзання автомобілів по дорозі, яке закінчилося зіткненням.

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Вісім дітей, які стали жертвами ДТП, перебували в мікроавтобусі, який повертався до притулку для покинутих або таких, що зазнали насильства, дівчаток, наймолодшій з них було чотири роки. Одному зі свідків аварії вдалося витягнути з автобуса водія, він також намагався врятувати дітей, але автобус вже був охоплений полум'ям.

Ще двоє загиблих – чоловік і його 9-місячна дочка – їхали в автомобілі.

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Також повідомляється про безліч травмованих в результаті цієї аварії людей.

Нагадаємо, напередодні у США джип наїхав на двох людей, убивши одного з них і мало не задавив члена Конгресу під час гей-параду у Південній Флориді.

Ми також писали, що в Херсонській області в результаті масштабної аварії за участю п'яти машин постраждали дев'ять людина, зокрема шестеро дітей, семирічний хлопчик у важкому стані.

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