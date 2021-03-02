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У США в результаті стрілянини в школі важко поранено підлітка

2 березня, 02:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

15-річний стрілець затриманий

У Сполучених Штатах в місті Пайн-Блафф (штат Арканзас) у понеділок, 1 березня, сталася стрілянина в школі, в результаті якої був важко поранений 15-річний учень навчального закладу, деякі ЗМІ навіть поширили інформацію про смерть хлопчика.

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Про це повідомив шеф поліції міста, передає AP.

Правоохоронці повідомили, що один із учнів середньої школи Пайн-Блафф під час перерви відкрив стрілянину в коридорі і серйозно поранив свого однокласника, якого повітрям доставили в лікарню Літл-Рока, де він перебуває "в дуже важкому стані".

Стрілок спробував втекти, але поліцейська собака вийшла на його слід в одному з сусідніх районів і він був затриманий.

Пізніше з'явилася інформація, що постраждалий учень помер від отриманих поранень, але поліція спростувала її.

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Затриманого за стрілянину підлітка помістили до ізолятора для неповнолітніх.

Поліції поки не відомі мотиви події, але там припускають, що це не випадковість, а навмисні дії.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах чоловік відкрив вогонь в магазині зброї в передмісті Нового Орлеана (штат Луїзіана), застреливши двох осіб, але сам загинув, коли інші відвідувачі і співробітники відкрили вогонь у відповідь.

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США школа жертви підліток стрільба Арканзас
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