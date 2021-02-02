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Військові США можуть охороняти бази NASA на Місяці: реакція Росії

2 лютого, 01:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Пентагон і NASA об'єднають зусилля для дослідження Місяця

США можуть найближчим часом забезпечувати захист баз NASA на Місяці.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Захист Пентагону буде також поширюватися на американські комерційні операції з видобутку на Місяці води і корисних копалин.

До речі, розширення взаємодії Міністерства оборони США і NASA пов'язано з необхідністю протидіяти "викликам, які кидають США Росія і Китай".

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Водночас гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що "мілітаризація Місяця і досліджень на ньому є неприпустимими".

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Раніше ми також писали, що Росія запустила в космос ракету-носій важкого класу "Ангара-А5". Це був другий за останні шість років випробувальний запуск "Ангари-А5". Ракета повинна вивести на геостаціонарну орбіту 2,4 тонни вантажу, імовірно, що не несе практичної користі.

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