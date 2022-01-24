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Оце "відповідь"! НАТО перекидає до Росії літаки та кораблі

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 січня, 11:55
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Військова техніка та додаткові підрозділи будуть направлені до Болгарії, Румунії та Литви
НАТО оголосило про перекидання військ
НАТО оголосило про перекидання військ / Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО зміцнює свої позиції у Східній Європі у зв'язку із ситуацією навколо України. Країни Альянсу перекидають туди кораблі та авіацію, говориться у повідомленні на сайті організації.

Данія відправила до Балтійського моря фрегат і перекидає чотири винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору.

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Іспанія направила кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та вивчає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція готова відправити до Румунії контингент військ під керівництвом Альянсу. Два винищувачі F-35 у Болгарію направлять також Нідерланди, корабель нідерландських ВМС та кілька наземних підрозділів приєднаються до сил оперативного реагування НАТО.

США також розглядають можливість своєї військової присутності у Східній Європі.

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Крім того, у НАТО до 2014 року не було військ у східній частині Альянсу – аж до приєднання Криму до Росії.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

В останні місяці з різних джерел надходить інформація про те, що Росія активно перекидає війська та техніку у прикордонні з Україною області, а також до Криму. Ситуація посилюється тим, що така військова активність виходить за межі традиційних навчань і передбачає можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення в нашу країну.

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Багато експертів прогнозують, що погіршення ситуації може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. Примітно, але в цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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