Вот это "ответка"! НАТО перебрасывает к России самолеты и корабли

Военная техника и дополнительные подразделения будут направлены в Болгарию, Румынию и Литву

НАТО объявило о переброске войск / Фото: Коллаж: Сегодня

НАТО укрепляет свои позиции в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в сообщении на сайте альянса.

Дания отправила в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства.

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Испания направила корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и изучает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция готова отправить в Румынию контингент войск под командованием Альянса. Два истребителя F-35 в Болгарию направят также Нидерланды, корабль нидерландских ВМС и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.

США также рассматривают возможность своего военного присутствия в Восточной Европе.

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Кроме того, у НАТО до 2014 года не было войск в восточной части альянса – вплоть до присоединения Крыма к России

Угроза вторжения России в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В последние месяцы из разных источников поступает информация о том, что Россия активно перебрасывает войска и технику в приграничные с Украиной области, а также в Крым. Ситуация усугубляется тем, что такая военная активность выходит за рамки обычных учений и предполагает возможную подготовку РФ к масштабному вторжению в нашу страну.

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Многие эксперты прогнозирует, что ухудшение ситуации может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Примечательно, но в этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.