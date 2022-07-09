Війна надовго? У Пентагоні розповіли про плани постачання зброї Україні

США готові надавати допомогу Україні найближчі роки

У Пентагоні розглядають можливість надавати допомогу Україні в найближчі роки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Пентагоні розглядають шляхи надання військової допомоги Україні у найближчі не лише місяці, а й роки. Росія розуміє, що українські військові матимуть змогу продовжувати боротьбу ще довгий час.

Про це заявив на брифінгу – високопоставлений представник Пентагону.

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Він зазначив, що в українців багато техніки, проте вони використовують її в такому інтенсивному темпі, що ЗСУ потрібно багато підготовки та ресурсів для забезпечення, ремонту, логістики.

"Таким чином, важливим елементом того, що ми зараз розглядаємо, є той список, який є життєво важливим для того, щоб українці могли продовжувати боротьбу", – заявили в Пентагоні.

Як уточнив високопосадовець Міноборони США, варіанти надання допомоги Україні розглядаються не просто на найближчі місяці, а й на роки.

"І найголовніше, я б сказав, щоб росіяни знали, що українці зможуть продовжувати боротьбу. Бо якщо росіяни думають, що зможуть перемогти українців, їм потрібно переосмислити це. Тому що ми вже повертаємося до роздумів про те, що буде потрібно українцям. у наступні місяці та роки", – заявили у Пентагоні.

США передадуть далекобійні снаряди для HIMARS

Україна отримає американські снаряди до артилерійської системи HIMARS, які можуть долетіти до російських об'єктів у Криму. Тим більше, що у Вашингтоні вважають, що Україна має повне право завдати нищівного удару навіть Кримським мостом.

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"США відправляють в Україну більш досконалі ракетні системи, очікуючи, що Київ зосередиться на перерізанні російських ліній постачання та завдання ударів по тилових базах, а не продовжить чіплятися за територію. У новому пакеті на суму 400 млн доларів США відправляють ще чотири високомобільні артилерійські реактивні системи (HIMARS), 155-мм артилерійські боєприпаси для гаубиць, тактичні машини та боєприпаси для підриву", – пише CNN.

Таким чином ЗСУ отримають снаряди, які зможуть покрити відстань до 300 км, тоді як нині українські військові накривали цілі супротивника ракетами, які летіли лише на 70 км.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео як американські реактивні системи залпового вогню HIMARS обстрілюють позиції ворога на Запорізькому напрямку.

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Сайт "Сегодня" писав, що адміністрація президента США Джо Байдена має можливість суттєво збільшити та прискорити постачання зброї Україні, проте не поспішає цього робити.